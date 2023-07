New Delhi (VNA) – L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Inde, S D Pradhan a loué la politique extérieure menée par le Vietnam en vue de maintenir son indépendance pour protéger l’intérêt national et les intérêts de son peuple.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la Conférence nationale sur les affaires extérieures pour la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, le 14 décembre 2021 à Hanoi. Photo: VNA

La politique extérieure du Vietnam est flexible et souple pour se "réconcilier" avec tous les pôles dans un monde multipolaire, mais reste étroitement alignée sur les intérêts nationaux plus larges, vers la paix et la croissance économique du pays ainsi que de la région, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon Pradhan, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, est un dirigeant politique et homme d’État chevronné qui a évalué de manière réaliste l’environnement international actuel et formulé des recommandations basées sur l’école d’activisme.

L’art de la "diplomatie du bambou" est celui qui porte les caractères du bambou vietnamien doté de racines solides, de troncs robustes et de tiges souples au gré du vent.

Cette comparaison faite par le secrétaire général Nguyên Phu Trong reflète fidèlement l’approche du Vietnam sur les affaires étrangères, qui consiste à tirer le meilleur parti des opportunités et des relations diplomaties existantes pour promouvoir les intérêts du peuple vietnamien.

Lors du 12e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déjà recommandé de rechercher des opportunités à l’extérieur, et au 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, il a demandé de tirer parti de la diplomatie pour atteindre les objectifs nationaux, a constaté Pradhan.

La conviction inébranlable du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam que tous les différends peuvent être résolus pacifiquement a constitué la base du concept de la diplomatie du bambou, a-t-il indiqué.

L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Inde a également souligné le rôle de leadership du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la formulation de la politique extérieure du Vietnam, déterminant ainsi l’approche sur les questions internationales et régionales.

Rappelant les nombreux avantages que rapporte la diplomatie du bambou du Vietnam, dont son rôle considérablement rehaussé dans l’ASEAN et au Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que dans la promotion des Perspectives de l'ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP), Pradhan a souligné la continuité dans la politique extérieure du Vietnam.

Selon l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, il s’agit de l’héritage du point de vue d’utiliser au plus haut degré les capacités diplomatiques pour maintenir des liens avec toutes les grandes puissances afin de résoudre tous les problèmes.

Le président Hô Chi Minh a approché la Conférence de Versailles en 1919 pour résoudre la question du droit du Vietnam à l’autodétermination politique par des négociations. Plus tard, même lorsque les relations avec la France étaient devenues tendues en 1945-1946, il a poursuivi ses efforts pour résoudre le problème par des négociations. L’aspect le plus important de sa foi en la paix est basé sur le concept de "plus d’amis, moins d’ennemis", a-t-il analysé.

De même, le secrétaire général Nguyên Phu Trong pense que tout le potentiel de la diplomatie doit être utilisé pour résoudre les problèmes et que la guerre doit être évitée dans la mesure du possible, a-t-il poursuivi, estimant que le concept de la paix et de l’amitié pour un tel développement est très approprié dans la situation actuelle.

La diplomatie du bambou du Vietnam et l’approche de l’Inde pour établir des liens avec toutes les grandes puissances sont similaires, ce qui est très important dans l’établissement de relations entre l’Inde et le Vietnam, a-t-il encore indiqué. – VNA