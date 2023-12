Kuala Lumpur (VNA) – La diplomatie culturelle et les échanges entre les peuples apportent non seulement une contribution importante à la promotion et à la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes, mais servent également les objectifs de politique extérieure du Vietnam et de la Malaisie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh.

L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh. Photo : VNA



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur le rôle de la diplomatie culturelle en Malaisie, l’ambassadeur a déclaré que la diplomatie culturelle était l’un des trois piliers de la diplomatie globale du Vietnam pendant la période d’intégration. La diplomatie culturelle est un outil important de la politique extérieure en général et de la diplomatie en particulier pour promouvoir les échanges entre les peuples.

Il a indiqué qu’en 2023, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie (1973-2023), l’ambassade du Vietnam en Malaisie a intensifié sa diplomatie culturelle en se coordonnant avec des associations et des localités telles que Hô Chi Minh-Ville et Nam. Dinh, pour organiser une série d’activités contribuant à promouvoir l’image du Vietnam en tant que pays dynamique, moderne et riche d’identité culturelle.

Dans une série d’événements organisés pour célébrer cet événement, l’ambassade a sélectionné des domaines culturels vietnamiens uniques qui sont connus et appréciés par les Malaisiens, par exemple des programmes d’initiation culinaire, en particulier pho (soupe de nouilles) de Nam Dinh qui répondent aux normes Halal et conviennent aux goûts malaisiens ; spectacles de musique et de danse traditionnelles et modernes; et des spectacles de «ao dai» (tunique traditionnelle).

"La diplomatie culturelle est une mesure efficace pour renforcer les valeurs culturelles vietnamiennes, promouvoir l’image nationale, élargissant ainsi le soft power du Vietnam", a déclaré l’ambassadeur.

La diplomatie culturelle crée une prémisse pour promouvoir le commerce et le développement économique, et en retour, l’économie et le commerce sont des ressources importantes pour déployer fortement la diplomatie culturelle à l’étranger, a-t-il indiqué.

Célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie à Kuala Lumpur. Photo : VNA

Le diplomate a ajouté que le Vietnam peut promouvoir efficacement la diplomatie culturelle en Malaisie en raison de la similitude des niveaux de développement entre les deux pays, de la diversité culturelle de la Malaisie et de la communauté vietnamienne forte de 30.000 personnes.

Parallèlement, l’ambassade de Malaisie au Vietnam a également organisé de nombreuses activités significatives à Hanoi, notamment un match amical entre les équipes de football des deux pays.

Concernant le projet de l’ambassade de mettre en œuvre les résultats de la 32e Conférence diplomatique nationale, l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a déclaré que l’ambassade s’efforcerait de continuer à promouvoir les «points positifs» dans les relations entre les deux pays, notamment la collaboration économique, commerciale et d’investissement. Elle recherchera également de nouveaux domaines de coopération cohérents avec les tendances de développement dans le monde et dans la région dans lesquels les deux parties ont des intérêts potentiels et communs.

"Le potentiel de coopération entre les deux pays reste très important, notamment dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l’économie numérique, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, le développement économique marin et les énergies renouvelables", a-t-il plaidé.

L’ambassade et les agences de représentation compétentes suivront de près les accords signés entre les deux pays, notamment le programme d’action pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique pour la période 2021-2025.

Au cours du premier semestre 2024, l’une des priorités de l’ambassade est de promouvoir et d’organiser des visites de haut niveau de dirigeants du Parti et de l’État en Malaisie. L’échange de délégations de haut niveau sera un moteur pour renforcer la confiance stratégique et approfondir la coopération globale entre les deux pays, en vue du 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2025. – VNA