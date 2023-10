La vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang (droite) et la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies à Genève (ONU Genève). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang, a reçu le 19 octobre à Hanoï la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies à Genève (ONU Genève), Tatiana Valovaya, en visite de travail au Vietnam et à l'occasion de sa participation à la cérémonie d'ouverture de l'exposition "17 visages d'action du Vietnam pour le développement durable".

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a apprécié le soutien de la directrice générale accordé au Vietnam dans ses activités multilatérales à Genève. Le Vietnam a déjà contribué et continuera de contribuer davantage aux travaux communs de l'ONU en général, et des organisations internationales à Genève en particulier, a-t-elle dit.

À cette occasion, Le Thi Thu Hang a salué l'initiative "17 visages d'action" lancée par Tatiana Valovaya et Association of Swiss Women and Empowerment (ASWE). La participation du Vietnam à cette initiative fait également partie des efforts efficaces pour concrétiser les priorités du Vietnam lors de son mandat au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2023-2025, en renforçant la coopération et le dialogue au sein de la communauté internationale pour promouvoir l'égalité des sexes et mettre en œuvre l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable.

Pour sa part, Tatiana Valovaya a exprimé son impression face à l'engagement de haut niveau du Vietnam en faveur du mutilatéralisme en général, ainsi qu'aux contributions concrètes des organisations internationales à Genève en particulier.

Elle a également salué le rôle marquant du Vietnam, ainsi que des pays de l'ASEAN, dans la promotion des activités diplomatiques et de la coopération culturelle, le renforcement de la diversité culturelle et de la solidarité internationale au sein de la communauté diplomatique à Genève.

La directrice générale de l'ONU Genève a salué les réalisations du Vietnam dans la promotion de l'égalité des sexes et ses efforts déployés pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Durant son séjour, la directrice générale de l'ONU Genève, Tatiana Valovaya, a rencontré jeudi des responsables de l'Académie diplomatique du Vietnam et échangé avec les enseignants et les étudiants de l'Académie diplomatique sur le thème du "Mutilatéralisme - les défis actuels, les orientations futures et le rôle des femmes leaders". -VNA