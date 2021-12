Hanoi (VNA) - Un fort contingent de 600.000 intellectuels vietnamiens à l’étranger, principalement dans les pays développés, a été considéré comme d’énormes ressources pour le développement du Vietnam, en particulier dans l’innovation et le transfert de technologie, a déclaré un responsable.

Hoàng Thê Ban, un Vietnamien résidant au Japon, directeur du centre de formation et de transfert de technologie Vietnam-Japon, supervise et évalue les compétences des travailleurs du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : tuoitre.vn



Dans l’environnement numérique actuel, les intellectuels et scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger ne doivent pas faire leur retour au pays natal car ils peuvent toujours contribuer efficacement à la Patrie depuis l’étranger, selon Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger relevant du ministère des Affaires étrangères.



Ces dernières années, les Vietnamiens résidant à l’étranger ont apporté des contributions pratiques et efficaces à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, notamment en termes de finances et de connaissances, a-t-il indiqué, ajoutant que beaucoup d’entre eux ont dirigé des entreprises au Vietnam, avec un total de 360 projets évalués à 1,6 milliard de dollars à la fin 2020.



Le Vietnam fait partie des 10 principaux destinataires d'envois de fonds dans le monde, et la Banque mondiale (BM) prévoit que les envois de fonds vers le pays atteindraient 18,06 milliards de dollars cette année, soit l'équivalent de 5% du PIB national.

Des intellectuels, des experts et des scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger sont régulièrement rentrés chez eux et se sont coordonnés avec des instituts de recherche, des universités, des ministères et des localités du Vietnam pour offrir des conseils et des contributions au développement scientifique et technologique national, a-t-il fait savoir.