Vientiane, 27 décembre (VNA) – Le nombre de véhicules électriques (VE) et de bornes de recharge au Laos a augmenté, selon le ministère de l'Énergie et des Mines du pays.

Photo d'illustration: thestar.com.my

Il indique que les autorités lao ont accordé des licences à 18 opérateurs de bornes de recharge et qu'il y a jusqu'à présent 41 bornes à travers le pays.

Le gouvernement encourage fortement l'utilisation des véhicules électriques afin de réduire le besoin de carburant importé et de mieux garantir la sécurité énergétique. Cela fait également partie de sa stratégie visant à résoudre les difficultés économiques et financières du pays.

À cette fin, le gouvernement a inscrit l'objectif d'accroître l'utilisation d'énergies propres dans les domaines des transports et des télécommunications dans son 9e plan quinquennal de développement socio-économique.

Le ministère coopère avec les industries concernées pour introduire des réglementations sur les taxes et des normes techniques pour la gestion des véhicules électriques et des bornes de recharge.

Selon le ministère, le Laos dispose d'un énorme potentiel de production d'électricité, ce qui soutiendra l'utilisation des véhicules électriques dans tout le pays.

En 2022, le Laos comptait plus de 3.200 véhicules électriques. Cette année, le pays en a importé près de 3.900 autres. On s’attend à ce qu’en 2024, ce nombre continue d’augmenter.

Outre les politiques visant à promouvoir l'importation et la production de véhicules électriques, le Laos en a également une autre visant à remplacer les véhicules publics à essence par des véhicules électriques, dans le but de faire en sorte que les véhicules électriques représentent au moins 1 % du total des véhicules du pays d'ici 2025 et au moins 30 % d'ici 2030. - VNA