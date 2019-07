Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secteur des ressources humaines au Vietnam est en forte croissance, alimenté par la demande croissante des sociétés multinationales en matière d’expansion et de création de chaînes de production dans le pays, selon Adecco Vietnam, un des leaders mondiaux en placement et ressources humaines.

Dans un rapport publié le 12 juillet, Adecco Vietnam a déclaré que le développement important du secteur des ressources humaines était lié à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et à la croissance économique stable du Vietnam.

Lê Nguyên Ngoc Thanh, directrice du bureau d'Adecco au Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le nombre de nouveaux projets d'investissements directs à l'étranger et le capital déboursé avaient atteint un record au premier semestre 2019. En outre, la prolifération d'entreprises de fintech et de startups a attisé la chasse aux talents pour des postes de vente, de marketing, d’exploitation, de commerce et de services.

Le secteur manufacturier a continué de dominer la demande de recrutement alors que de nombreux gros investisseurs sont prêts à dépenser beaucoup pour attirer les talents. Dans le même temps, les entreprises de fintech et de commerce électronique se sont efforcées d'attirer des talents de tout le pays.

Les postes les plus "chauds" sont actuellement des postes de direction qui nécessitent de nombreuses années d'expérience dans des domaines tels que l'exploitation, la comptabilité, les ressources humaines et les ventes, ont estimé des experts d’Adecco Vietnam, soulignant que les sociétés multinationales avaient besoin de personnes expérimentées et ayant une bonne compréhension du marché local afin de les aider à prendre pied au Vietnam.

Ils ont ajouté qu’elles chercheraient des candidats pour des postes techniques et de production de haut niveau afin de mettre en place des systèmes de production dans le pays pour remplacer leurs usines en Chine.

Adecco Vietnam a prédit que le secteur du recrutement resterait dynamique dans les années à venir, notant que les entreprises étrangères investiraient également fortement dans les jeunes talents inexpérimentés, afin de permettre au personnel de s'adapter au mieux à son environnement de travail. –VNA