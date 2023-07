Genève, 2 juillet (VNA) - Du 26 juin au 2 juillet, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par le membre du Bureau politique et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, Phan Dinh Trac, a effectué une visite de travail en Suisse.La délégation a tenu des séances de travail avec la première vice-présidente du Conseil des États suisse Eva Herzog, la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan, le chef de l'Agence interministérielle suisse de lutte contre la corruption Alexandra Baumann, le secrétaire général du Département fédéral suisse des affaires étrangères Markus Seiler, le maire de Berne Alec von Graffenried, la coprésidente du Parti travailliste suisse Amanda Loset, le secrétaire général du Parti communiste suisse Massimilano Ay et la présidente de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam Anjuska Weil.Phan Dinh Trac, qui est également secrétaire du Comité central du PCV, vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs et vice-président permanent du Comité directeur central pour la réforme judiciaire, a informé de la situation socio-économique du Vietnam, de ses réalisations en près de quatre dernières décennies de Renouveau, de ses objectifs et stratégies de développement à la suite du 13e Congrès national du Parti. Il a également pris connaissance des expériences suisses en matière de lutte contre la corruption.

Le membre du Bureau politique et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV,Phan Dinh Trac (droite) et la coprésidente du Parti travailliste suisse Amanda Loset. Photo : VNA

Il a remercié le gouvernement suisse, le peuple et les partis politiques qui ont des liens avec le PCV pour avoir toujours soutenu la construction et le développement du Vietnam.Le responsable vietnamien a suggéré aux deux parties de continuer à maintenir dans un proche avenir l'échange de délégations à tous les niveaux via les canaux diplomatiques du Parti, de l'État et de peuple à peuple.Il a également proposé l'achèvement rapide des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), et la mise en œuvre effective du programme de coopération Vietnam-Suisse pour la période 2021-2024, entre autres autres accords signés. Il a appelé à une coopération renforcée dans les forums mondiaux et régionaux au profit des peuples des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.Saluant le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, les dirigeants suisses ont souligné le fait que la Suisse considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite promouvoir davantage les liens dans différents domaines, en particulier dans l'économie, le commerce, les investissements et les questions internationales d'intérêt commun.Ils ont également présenté la stratégie suisse de lutte contre la corruption pour la période 2021-2024 avec des mesures spécifiques et une expérience concrète.Saluant les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté, de santé et d'éducation ainsi que ses contributions actives et responsables à la communauté internationale, le Secrétaire général de la CNUCED, Grynspan, a promis de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam sur des projets spécifiques.A cette occasion, Phan Dinh Trac a également rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et de la Mission permanente du Vietnam à Genève, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne d'outre-mer dans ce pays européen.- VNA