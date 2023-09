Des athlètes vietnamiens avant leur départ pour la Chine pour se mesurer aux ASIAD 19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation d'athlètes vietnamiens a quitté le 20 septembre Hanoï pour la Chine, entamant ses compétitions aux 19es Jeux asiatiques – ASIAD 19.Le football masculin est la première discipline à faire la compétition aux ASIAD 19. Ainsi, l'équipe olympique vietnamienne dirigée par l'entraîneur Hoang Anh Tuan a disputé son premier match dans le groupe B et a gagné de manière convaincante sur le score de 4-2 contre l'équipe mongole, le 19 septembre. Après le football, les athlètes d'aviron doit s'affronter le 20 septembre.La cérémonie de lever du drapeau de la délégation des sportifs vietnamiens participant à l'ASIAD 19 aura lieu dans la matinée du 22 septembre. La cérémonie d’ouverture des ASIAD 19 aura lieu officiellement dans la soirée du 23 septembre.La délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 19 compte 504 membres, dont 337 sportifs qui concourront dans 31 des 40 disciplines de cet événement prévu du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, en Chine.Aux ASIAD 19, la délégation des sportifs vietnamiens vise deux à cinq médailles d’or. Il s'agit d'un objectif proche au résultat que les sportifs vietnamiens ont raflé aux ASIAD 18 en 2018 (4 médailles d'or, 16 d’argent et 18 de bronze). Jusqu’à ce jour, les ASIAD 18 sont considérés comme les Jeux asiatiques sportifs les plus réussis du pays à la plus grande arène sportive du continent. –VNA