Hanoi (VNA) - Le programme Journées du Vietnam en France 2023 se déroulera les 8 et 9 novembre au Centre culturel du Vietnam à Paris, dans le cadre des activités visant à célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le programme Journées du Vietnam en France 2023 se déroulera les 8 et 9 novembre au Centre culturel du Vietnam en France. Photo: VNA



Selon le Département de la diplomatie culturelle et l’UNESCO relevant du ministère des Affaires étrangères, l’événement vise à promouvoir les images de la terre, des hommes d’un Vietnam au développement dynamique, ainsi que sa culture unique auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger et des amis internationaux. Cela devrait contribuer à l’approfondissement des relations Vietnam-France.Le programme comprend une performance artistique et un espace culturel vietnamien en France.Le programme artistique sur le thème "Couleurs du Vietnam" présente des arts traditionnels vietnamiens tels que les chants populaires Vi et Giam, les chansons populaires du Sud, la danse Champa et la danse de la licorne, ainsi qu’un spectacle d’ao dai (tunique traditionnelle).Pendant ce temps, 25 œuvres en laque gravée mettant en valeur les empreintes architecturales françaises à Hanoi sont exposées dans l’espace culturel vietnamien.L’événement offre aux visiteurs l’opportunité de participer à des activités d’interaction culturelle telles que jouer d’instruments traditionnels vietnamiens, fabriquer des To he (figurines de pâtes à modeler), imprimer des peintures de Dông Hô et essayer des costumes traditionnels de la dynastie des Nguyên (1802-1945). – VNA