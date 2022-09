Exposition de photos sur le tourisme vietnamien au Musée des Beaux-Arts du Venezuela. Photo: VNA

Caracas (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé le 23 septembre au Musée des Beaux-Arts du Venezuela à Caracas, un séminaire sur la culture et le tourisme du Vietnam en l’honneur du 33e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 15e anniversaire du partenariat intégral des deux pays.

L’ambassadeur vietnamien Le Viet Duyen a présenté le développement de la culture vietnamienne pendant plus de 4.000 ans d’histoire d’édification et de défense nationale, la diversité culturelle des 54 ethnies au Vietnam et des patrimoines matériels et immatériels du Vietnam reconnus par l’UNESCO.

Par ailleurs, une exposition de photos intitulée « Itinéraires de voyage au Vietnam » est également organisée du 2 septembre au 2 octobre au Musée des Beaux-Arts du Venezuela à Caracas. -VNA