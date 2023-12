La cuisine vietnamienne occupe la 22e place sur la liste des 100 meilleures cuisines du monde. Photo: VNA

Le riz brisé classé 24e dans la liste des 100 plats de riz les plus délicieux au monde de TasteAtlas. Photo: Capture d'écran



Hanoï (VNA) - La cuisine vietnamienne continue de briller à l'échelle internationale, occupant la 22e place sur la liste des 100 meilleures cuisines du monde (100 Best Cuisines in the World), votée par les lecteurs du magazine culinaire TasteAtlas Dans la catégorie des 100 meilleurs plats du monde (100 Best Dishes), « Bánh Mì Kẹp Thịt » (Sandwich vietnamien) et « Phở Bò » (soupe de nouilles) du Vietnam sont classés respectivement aux 14e et 100e rangs.Par ailleurs, Hue et Ho Chi Minh-Ville figurent aux 28e et 73e places dans la catégorie des meilleures villes et régions gastronomiques (Best Food Cities & Regions).Dans la liste des lieux gastronomiques les plus emblématiques (Best Iconic food places), les lecteurs de TasteAtlas ont placé « Phở Thìn Lò Đúc » à Hanoï, fondée en 1979, au 90e rang mondial. -VNA