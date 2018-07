Des représentants de la Croix-Rouge du Vietnam remettent des cadeaux aux victimes du glissement de terrain dans le district de Sin Ho, province de Lai Chau. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a signé, le 19 juillet, à Hanoi, un accord de coopération avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Depuis 1991, la FICR apporte d’importantes contributions aux activités humanitaires de la Croix-Rouge du Vietnam, notamment dans la mise en œuvre des projets d’assistance d’urgence, la résilience face aux catastrophes naturelles et la mise en place des modèles de moyens de substance pour les pauvres, a indiqué Mme Nguyen Thi Xuan Thu, présidente de la Croix-Rouge du Vietnam.

La Croix-Rouge du Vietnam tient en haute estime les assistances de la FICR dans la réalisation des projets humanitaires afin de l’aider à occuper une position nationale en la matière. Bien que la FICR ait fermé son bureau au Vietnam à la fin 2017, cette organisation s’engage toujours à accompagner avec le Vietnam dans les activités philanthropiques. La signature de cet accord est une preuve de ses engagements, a-t-elle souligné.

La présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Nguyen Thi Xuan Thu, a également souhaité voir se développer davantage la coopération bilatérale dans le futur.

Marwan, chef de la délégation de la FIRC et représentant de l’organisation à Bangkok (Thaïlande), a promis d’aller de pair avec la Croix-Rouge du Vietnam. Dans les temps à venir, la FIRC va accorder l'assistance technique aux partenaires vietnamiens dans tous les domaines concernés. La plus grande priorité est d’aider la Croix-Rouge du Vietnam à élaborer de bons plans et à les réaliser avec succès.

A cette occasion, les deux parties ont discuté des succès obtenus et des questions en suspens dans la coopération bilatérale. –VNA