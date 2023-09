Le président indonésie n Joko Widodo. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a affirmé le 1er septembre que l'Asie du Sud-Est était la région la plus attractive pour les investissements étrangers. Rien qu'en 2022, jusqu'à 17 % des capitaux d'investissement mondiaux ont été versés au bloc régional.S'exprimant lors de l'ouverture du Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN (ABIS) 2023 au Palais présidentiel à Jakarta, Joko Widodo a déclaré que la croissance économique de l'ASEAN en 2024 devrait être la plus élevée au monde, à 4,5 %.Il a souligné que l'ASEAN avait prouvé comme une région de paix, de stabilité et de prospérité, ajoutant que 65 % de la population de la région avait le potentiel de rejoindre la classe moyenne d'ici 2030.Le chef du gouvernement indonésien a également estimé que les facteurs ci-dessus constituaient un grand moteur pour faire de l'ASEAN un "épicentre de croissance" doté d'une "stratégie extraordinaire", dans le contexte d'une situation mondiale qui ne s'améliore pas encore beaucoup.Joko Widodo a déclaré que ces efforts nécessitaient une coopération étroite de la part de tous les pays, hommes d'affaires et sociétés, et a exprimé l'espoir que le Conseil consultatif des entreprises de l' ASEAN (ABAC) jouerait un rôle plus important dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de coopération entre les parties prenantes.ABIS a été organisé par la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie (Kadin) en qualité de président de l'ABAC en 2023. Il s'agit de l'un des deux événements importants, en marge du 43e Sommet de l'ASEAN. - VNA