Bangkok, 21 janvier (VNA) - Le ministre thaïlandais des Finances, Arkhom Termpittayapaisith, a prévu que l'économie du pays connaîtrait une croissance de 3,5¨% à 4,5 % cette année, tirée par la politique budgétaire, les exportations et les investissements, malgré une épidémie de la variante du coronavirus Omicron qui reste un défi.

Selon lui, la croissance de 2021 est estimée à seulement 1%, car le secteur vital du tourisme doit encore se redresser de manière significative. Cependant, la reprise de la dispense de quarantaine de la Thaïlande pour les touristes étrangers à partir du mois prochain devrait contribuer à stimuler la reprise.Le gouvernement thaïlandais prévoit d'investir 900 milliards de bahts (27,4 milliards de dollars) dans des projets d'infrastructure cette année, a déclaré Arkhom Termpittayapaisith, ajoutant qu'il existe également d'autres projets d'investissement public-privé. Après des plans d'emprunt antérieurs de 1.500 milliards de bahts, le gouvernement peut encore emprunter 10 % supplémentaires du produit intérieur brut (PIB) si nécessaire.Avec la hausse des prix des biens, il a déclaré que le gouvernement essaierait de maintenir l'inflation de 1 à 3 %.Sakkapop Panyanukul, directeur principal de la Banque de Thaïlande (BoT), a déclaré que l'inflation pourrait être plus élevée que prévu mais ne perturberait pas la reprise. La BoT prévoit une inflation de 1,7% en 2022 et de 1,4% l'année prochaine.La banque centrale s'attend à ce que le PIB affiche une croissance de près de 1% en 2021 et de 3,4% cette année, qui a récemment été ramenée de 3,9% à la suite de l'épidémie d'Omicron, a-t-il déclaré. - VNA