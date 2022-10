Hanoï (VNA) - Selon plusieurs enquêtes, les ports maritimes Cai Lân (province de Quang Ninh), Hai Phong (ville de Hai Phong) au Nord et Cai Mép (province de Bà Ria-Vung Tàu) au Sud figurent parmi les 50 ports maritimes les plus performants au monde. Le port de Hai Phong avait donc toute sa place en Une, illustrant le dynamisme économique indéniable du Vietnam. Étant l’un des ports maritimes les plus modernes d’Asie du Sud-Est, il a une capacité de réception et de stockage de 10 millions de tonnes de marchandises par an.



C’est grâce à ces nombreux avantages que “la croissance vietnamienne” est “sur de bons rails malgré tout” comme on peut le lire en titre du dossier intérieur. En effet, “l’économie vietnamienne se redresse bien malgré les risques et défis persistants”. Vuong Dinh Huê, président de l’Assemblée nationale du Vietnam, a sur ce sujet des paroles raisonnables : “La croissance économique du pays cette année, dans le scénario le plus prudent, atteindrait plus de 7%, l’inflation pourrait être contrôlée en dessous des 4%. La valeur de l’import-export est estimée à 175 milliards d’USD, soit le double du PIB national”. Et beaucoup d’autres personnalités se réjouissent.



Andrea Coppola, économiste en chef de la Banque mondiale au Vietnam, assure que le pays ”poursuit une flexibilité de ses politiques économiques, maîtrise bien l’inflation qui est inférieure à la moyenne mondiale, tandis que la croissance de son PIB reste toujours à un niveau positif”.



Certains secteurs clés se taillent la part du lion comme l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services, l’exportation et l’investissement direct étranger (IDE). Ainsi, de nombreuses institutions financières ont donné au pays des évaluations positives. “L’agence de notation financière Moody’s avait relevé fin août sa prévision de croissance du Vietnam pour 2022 à 8,5%... Le 6 septembre, Moody’s Investors Service a revu à la hausse la note des émetteurs à long terme du Vietnam de Ba3 à Ba2, faisant passer la perspective de positive à stable. Le pays est le seul en Asie-Pacifique et l’un des quatre dans le monde à avoir bénéficié de cette révision à la hausse depuis le début de 2022”.



Enfin, “le Fonds monétaire international (FMI) a rajusté la croissance du pays à 7% cette année, soit un point de pourcentage de plus que ses prévisions d’il y a trois mois”. C’est plaisant de vivre dans un pays toujours au rendez-vous et qui mise sur le développement durable.-HERVE FAYET/CVN/VNA