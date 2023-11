Photo : VNA

Washington D.C., 14 novembre (VNA) – La croissance des économies de l'APEC devrait décliner l'année prochaine et rester inférieure à la moyenne mondiale, alors que la hausse des taux d'intérêt ralentit la croissance américaine et que la Chine continue de lutter pour sa reprise.L'organe de soutien politique du Secrétariat de l'APEC a publié de nouvelles prévisions à la veille de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 à San Francisco, montrant que la croissance du PIB des économies chuterait à 2,8 % en 2024, contre 3,3 % en 2023.Le taux de croissance du PIB sera en moyenne de 2,9 % en 2025 et 2026, en dessous de la moyenne mondiale de 3,2 %.Parmi les principaux risques baissiers figurent l’inflation persistante associée aux restrictions à l’exportation, les conditions météorologiques qui ont fait augmenter le prix du riz et d’autres produits agricoles, ainsi que les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en engrais. Pour maîtriser l’inflation, il faudra peut-être resserrer davantage la politique monétaire, ce qui ralentirait encore davantage la croissance.La croissance du volume des échanges de biens devrait rebondir l’année prochaine parmi les économies de l’APEC après une année 2023 largement stable, atteignant 4,3 % pour les exportations de biens et 3,5 % pour les importations de biens. Mais la croissance des exportations et des importations devrait culminer à 4,4 % en 2025, avec une légère baisse en 2026 en raison de la fragmentation géopolitique qui perturbe les relations d’approvisionnement de longue date. - VNA