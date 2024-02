Quang Ninh (VNA) - La Clipper Round the World Yacht Race fera escale au Vietnam avec la flotte de 11 voiliers de course devant arriver du 21 au 26 février dans la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), en provenance de Coral Sea Marina Resort, au Queensland, en Australie.

La baie de Ha Long,reconnue à deux reprises patrimoine naturel mondial, accueillera la flotte de 11 voiliers de course. Photo: VNA

Parmi les équipes figure la «Baie de Ha Long, Vietnam» de la province de Quang Ninh, avec 400 membres d’équipage composés de scientifiques, d’entreprises, d’investisseurs, de médecins et de personnalités renommées passionnées de courses de yachts.

Selon le Département provincial du tourisme, les skippers et les marins amateurs participeront les 28 et 29 février à plusieurs activités à Quang Ninh avant de partir le 2 mars pour le port de Jiuzhou, dans la province chinoise du Guangdong.

La course 2023-2024 voit des aventuriers du monde entier relever relever le défi de courir à travers les océans du monde à bord des yachts de 70 pieds. Il est divisé en huit étapes avec 16 courses individuelles et six traversées océaniques.

La province de Quang Ninh organisera diverses activités à cette occasion en vue de populariser les attractions locales et d’attirer les investisseurs, notamment une cérémonie de bienvenue, un programme de présentation des produits et des destinations locaux au port international de Ha Long, une conférence sur les investissements, un événement statique et des performances artistiques.

La première Clipper Race a débuté en octobre 1996, avec huit équipes de yachts de 60 pieds au départ de Plymouth, au Royaume-Uni. Jusqu’à présent, plus de 50 villes à travers le monde ont accueilli l’événement. – VNA