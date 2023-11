Hanoi (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, chef d’État-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam (APV), s’est entretenu lundi 13 novembre à Hanoi avec le général Charles Flynn, commandant général de l’United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), notant des résultats positifs de la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Lors des entretiens entre le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, chef d’État-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et le général Charles Flynn, commandant général de l’United States Indo-Pacific Command, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA

Il a souligné que la visite de travail au Vietnam de la délégation de l’USINDOPACOM qui se déroule dans le contexte où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique (2013-2023) et ont érigé leurs liens en partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable lors de la visite d’Etat au Vietnam du président américain Joe Biden en septembre 2023, constitue une base favorable pour que les deux pays continuent de mettre en œuvre leur coopération en matière de défense, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un des partenaires importants dans sa politique étrangère et souhaite promouvoir les relations avec les États-Unis sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des institutions politiques de chacun, pour les intérêts des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il affirmé.



Ces derniers temps, les relations de coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis ont continué à être déployée par les deux parties conformément aux documents et accords signés, et ont obtenu de nombreux résultats positifs, notamment dans les domaines tels que le règlement des conséquences de la guerre, le maintien de la paix de l’ONU, l’entraînement, la médecine militaire, coopération interarmées.



Le responsable vietnamien a apprécié le rôle de l’armée américain de l’Indo-Pacifique dans la coordination du déploiement des activités de coopération entre les deux parties, et a exhorté les deux parties à continuent à mettre en œuvre efficacement les documents et accords signés, en prioritisant la coopération dans le domaine du maintien de la paix de l’ONU; à améliorer davantage l’efficacité et la qualité de la coopération en matière de formation; et à approfondir la coopération en matière de médecine militaire.



Il a proposé aux États-Unis donnent la priorité à la promotion de la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, notamment en continuant à accroître leur soutien au Vietnam en termes de ressources pour le projet d’assainissement de l’environnement contaminé par la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa dans la province de Dông Nai, à se coordonner pour évaluer les résultats de la décontamination de la dioxine à l’aéroport de A Sho dans la province de Thua Thiên-Huê et le traitement de la dioxine dans les sols à l’aéroport de Phu Cat dans la province de Binh Dinh.



Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables permettant de déployer les activités de recherche des soldats américains disparus pendant la guerre de la manière la plus efficace possible, a affirmé le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, avant d’inviter le général Charles Flynn et les représentants de l’armée américain de l’Indo-Pacifique à participer à la 2e Exposition internationale de la défense du Vietnam prévue à la fin 2024.



Soulignant l’importance de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier la coopération avec l’armée américain de l’Indo-Pacifique, le général Charles Flynn a estimé que les visites de haut niveau créent de bonnes opportunités et conditions pour élargir et développer plus profondément et plus efficacement la coopération en matière de défense, affirmant faire tout son possible pour promouvoir la coopération et atteindre les objectifs communs.

Les activités de coopération, telles que la remédiation aux conséquences de la guerre, le maintien de la paix de l’ONU, ont toutes donné des résultats pratiques, et le général Charles Flynn s’est dit persuadé qu’elles continueront à être plus efficaces, espérant que l’Armée populaire du Vietnam et l’Armée de terre américaine coopéreront dans plus de domaines tels que l’échange de délégations, la formation et la participation à des événements qui seront organisés par les deux pays. – VNA