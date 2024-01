Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 1,617 milliard de dollars dont 1,264 milliard de dollars des exportations vietnamiennes. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Ces dernières années, les relations commerciales entre le Vietnam et la Suède se sont développées de manière continue et stable, a déclaré Nguyen Thi Hoang Thuy, conseillère commerciale du Vietnam en Suède, chargé de l'Europe du Nord.

Elle a cité les statistiques du Centre suédois du commerce international montrant la croissance des importations en provenance du Vietnam au cours de la période 2018-2022, en moyenne de 9 % par an. C'est un chiffre assez impressionnant, a-t-elle souligné.

Selon les données du Département général des douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral en 2022 a atteint 1,617 milliard de dollars dont 1,264 milliard de dollars des exportations vietnamiennes, en hausse respectivement de 6,3% et 5,4% en glissement annuel.

Malgré les difficultés en 2023, le Vietnam restait le deuxième exportateur vers la Suède, derrière la Chine, a indiqué la conseillère commerciale. Grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), signé le 30 juin 2019 et entré en vigueur le 1er août 2020, les opportunités commerciales s'ouvrent aux entreprises vietnamiennes et européennes, dont les suédoises, sont énormes, a-t-elle ajouté.

Pour promouvoir les exportations vers la Suède, Nguyen Thi Hoang Thuy a proposé aux exportateurs vietnamiens de respecter strictement des normes de l’Union européenne en général et de la Suède en particulier, notamment en matière environnementale et technique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue suédois Ulf Kristersson, en marge de la COP28 à Dubai en décembre 2023. Photo: VNA Elle leur a également conseillé de se renseigner sur des nouvelles tendances du marché suédois où la consommation d'aliments biologiques sera en hausse de trois fois d'ici 2030.

En ce qui concerne ses activités en 2024, Nguyen Thi Hoang Thuy a annoncé l’intention du Bureau commercial du Vietnam en Suède d'organiser une série d'événements tels que le Forum des affaires Vietnam-Suède, des rencontres des investisseurs potentiels, la Semaine des produits vietnamiens en Suède.

Le bureau enverra également des délégations d'entreprises suédoises au Vietnam pour participer à l’exposition internationale des sources d'approvisionnement au Vietnam (Global Sourcing Fair Vietnam 2024) et le Salon international de l'industrie alimentaire du Vietnam (FoodExpo Vietnam 2024), a-t-elle déclaré. -VNA