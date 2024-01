Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Canada viennent de clôturer une année riche d’activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2923).



A l'occasion du Nouvel An 2024, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a répondu à des questions de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les réalisations dans les relations bilatérales ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

L'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil. Photo: VNA



Selon Shawn Steil, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont connu une coopération de plus en plus approfondie dans tous les domaines. Le Canada est très fier de ses contributions et de son soutien au développement exceptionnel du Vietnam au cours des 50 dernières années.



« En fait, en 2017, les dirigeants des deux pays ont décidé d'établir un partenariat intégral, identifiant un large éventail de domaines dans lesquels nous devrions travailler davantage. Par conséquent, si l'on regarde en arrière depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que nous avons vraiment progressé dans tous les domaines vers un partenariat vraiment large et global, dans le commerce, dans la politique, dans la défense et la sécurité, dans la science et l'innovation, dans l'éducation et les échanges entre les peuples », a déclaré l'ambassadeur.



Il a estimé que malgré la pandémie de Covid-19 qui avait touché tous les pays depuis 2020, les relations entre les deux pays avaient connu un développement significatif.



«En partant de cette base, je pense qu'il est temps pour nous de commencer à examiner comment les relations entre le Canada et le Vietnam, aussi solides que bilatérales, peuvent désormais constituer une force positive de changement dans le monde», a dit l'ambassadeur Shawn Steil.



Évaluant les relations commerciales entre les deux pays, le diplomate a déclaré que le Canada était actuellement l'un des 10 pays qui importent le plus de produits vietnamiens au monde. Grâce à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le commerce entre les deux pays a connu une croissance impressionnante.



«Nous constatons déjà une très bonne croissance et des produits alimentaires de haute qualité exportés du Canada vers le Vietnam, car les consommateurs vietnamiens recherchent des aliments de haute qualité, sûrs et nutritifs. Les Canadiens fournissent cette nourriture, donc la croissance est là. Mais nous devons continuer à stimuler et à promouvoir les exportations du Canada pour nous assurer de suivre le rythme de la croissance de l'économie vietnamienne», a déclaré l'ambassadeur Shawn Steil.



Selon l’ambassadeur canadien, l'investissement constitue un autre domaine fort des liens entre les deux pays. Le Canada est le 14e investisseur au Vietnam, mais il maintient une situation relativement stable depuis assez longtemps.



«Nous devons voir davantage de percées dans les opportunités qui nous permettent de construire des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur, non seulement en échangeant des marchandises, mais en participant réellement en tant que partenaires égaux à l'approvisionnement du monde en produits, technologies et autres services. Nous devons collaborer plus étroitement dans ce domaine, notamment par le biais d’investissements», a-t-il souligné.



Concernant les perspectives de coopération dans la construction d'un avenir vert conformément à la stratégie indo-pacifique poursuivie par le Canada, l'ambassadeur a déclaré qu'il s'agissait d'un moment stratégique pour le Vietnam d'investir dans des sources d'énergies propres et renouvelables. Mais cela nécessite d’importants investissements en capital, ainsi qu’un environnement juridique et technologique propice.



L'accent mis par le Canada sur un avenir vert et durable dans la région Indo-Pacifique témoigne du fait que les taux de croissance élevés dans cette partie du monde comportent également des risques. Et ces risques consistent à garantir que chacun bénéficie de la croissance économique et que l’environnement ne soit pas endommagé.



« Le Canada a de l'expérience dans tous ces domaines. Nous travaillons donc par le biais de l’aide au développement et du conseil pour garantir que le Vietnam ait accès à une technologie, une expertise et, à terme, à des investissements conséquents », a dit l'ambassadeur Shawn Steil.



2023 a été une année particulière pour le Vietnam. Le fait que le pays ait été le seul au monde à accueillir les chefs de deux superpuissances, les États-Unis et la Chine, est un signe qu'il attire l'attention de tous.



«Je pense que nous avons également constaté ce succès grâce au développement économique et aux investissements. Les investisseurs considèrent le Vietnam comme un refuge sûr pour investir dans une époque de turbulences mondiales, tant sur le plan économique qu’en termes de sécurité», a estimé l'ambassadeur canadien, ajoutant que «Le Vietnam est considéré comme un partenaire fiable et c’est un atout précieux pour le Vietnam, que le pays a exploité avec succès à son propre bénéfice au cours de l'année dernière.».



Il a souligné que le Vietnam s'était pleinement intégré au système international et voyait les avantages de cette intégration pour son peuple. Le Canada souhaite travailler avec le Vietnam pour garantir que ces avantages perdureront à l’avenir.



Partageant ses sentiments concernant la célébration du Nouvel An lunaire au Vietnam, il a déclaré aimer rester à Hanoï et s'immerger dans l'atmosphère animée des rues de la capitale, car le Têt est une période très spéciale.



«L'une de mes activités préférées est d'organiser une fête du Têt pour tout le personnel de l'ambassade et leurs familles", a-t-il indiqué, ajoutant qu'il "a hâte d'offrir des cadeaux du Têt aux enfants et d'être témoin de leur joie au cours de cette période de l'année vraiment magique». –VNA