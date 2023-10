Activités d’une entreprise dans la zone industrielle de Yen Phong. Photo : VNA Hanoï (VNA) - La Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a publié le 9 octobre son indice du climat des affaires (BCI) au Vietnam au troisième trimestre 2023, montrant une augmentation de 6% du nombre de chefs d'entreprise qui évaluent positivement les perspectives commerciales pour le troisième trimestre par rapport à leur évaluation pour le deuxième.

Photo: VNA

Au troisième trimestre, une légère baisse de 2,4 points a été enregistrée dans la confiance des entreprises européennes envers le marché vietnamien, avec un point actuel de 45,1, selon le rapport.Entre le deuxième et le troisième trimestre, le pessimisme concernant la situation actuelle avait diminué de 3%, tandis que la perspective neutre avait augmenté de 4%.Par rapport à l'enquête du deuxième trimestre, le taux d'entreprises anticipant une stabilisation et une croissance économiques pour le trimestre à venir a augmenté de 11 points. En revanche, le taux d'entreprises prévoyant une tendance négative a diminué de 5 points, a indiqué EuroCham L'attrait du Vietnam pour les investissements mondiaux reste fort, avec 63% des entreprises interrogées plaçant le pays parmi leurs 10 principales destinations d'investissements directs étrangers (IDE). 31% ont classé le Vietnam parmi leurs trois premiers choix, tandis qu'un nombre impressionnant de 16% l'ont salué comme leur principale destination d'investissement. Reflétant cette confiance, plus de la moitié des entreprises interrogées prévoient d'augmenter leurs IDE au Vietnam d'ici la fin de l'année.Pour améliorer l'attraction des IDE du pays, 58% des entreprises interrogées ont déclaré que la rationalisation de la bureaucratie était essentielle, 48% ont plaidé pour l'amélioration de l'environnement réglementaire, un tiers a appelé à la modernisation des infrastructures de transport et 22% ont privilégié l'assouplissement des exigences en matière de visa et de permis de travail pour les experts étrangers.La durabilité devient une priorité pour les entreprises européennes au Vietnam, 80% d’entre elles citant le respect de l’ESG (Environnement – Social – Gouvernance) comme étant hautement ou modérément important.Concernant l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), plus de 60% ont qualifié l'accord de bénéfique après plus de deux ans d’entrée en vigueur, citant les réductions tarifaires comme le principal avantage, suivies par une amélioration de la compétitivité au Vietnam, une réduction des barrières commerciales, une expansion des partenariats avec des entreprises locales et un accès accru au marché vietnam ien.Selon le directeur exécutif de Decision Lab, Quist Thomasen, après avoir surmonté les défis, le Vietnam montre désormais des signes de reprise, notamment les secteurs de la vente au détail et du tourisme qui ont connu une forte croissance, contribuant ainsi au développement économique. En outre, la croissance des IDE apporte également de l'optimisme, renforçant la position du Vietnam en tant que centre d'affaires mondial.Menée depuis 2011, l'enquête trimestrielle BCI, menée par Decision Lab, constitue un outil essentiel pour comprendre les perceptions des entreprises et des investisseurs européens et liés à l'Europe sur le marché vietnamien. -VNA