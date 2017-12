Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La cérémonie d'accueil du 94 millionième passager de la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) en 2017, du 800.000e vol de l'année de la Compagnie générale de gestion des vols du Vietnam (VATM), et de bienvenue ​du 1,5 millionième membre du programme "Bông sen vàng" (Lotus d'or) de la Compagnie générale de l'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines), a été organisée ce mercredi à l'aéroport international de Noi Bai.

Plus précisément, le vol VN220 au départ de Ho Chi Minh-Ville et arrivé à Hanoï à 10h05 le 27 décembre, a marqué le 800.000e vol de l'année de la VATM. Le Vietnamien Nguyen Van Huynh a été salué comme le 94 millionième passager de l'ACV, et Nguyen Thanh Son, également de nationalité vietnamienne, est devenu le 1,5 millionième membre du "Lotus d'or".

En 2017, l'ACV a mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer la capacité de gestion des aéroports, moderniser les infrastructures et les équipements des aéroports et assurer la sécurité pour les vols.

La VATM s'est concentrée sur l'amélioration des investissements, la formation des ressources humaines et l'application de nouvelles technologies pour augmenter la capacité du trafic aérien.

Actuellement, plus de 80 unités de différentes branches sont membres du programme "Lotus d'or", apportant à leurs membres de nombreux privilèges. Notamment, après l'adhésion de Vietnam Airlines à l'Alliance Sky Team en 2010, ses membres peuvent accumuler des miles qui correspondent à la distance de leurs vols avec Vietnam Airlines ou d'autres compagnies aériennes membres de Sky Team. -VNA

