Une danse lors du spectacle. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Un groupe de bénévoles de la communauté des Vietnamiens dans la capitale Moscou et des étudiants de l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie (RUDN) ont organisé le 16 décembre un spectacle et fait des dons en faveur des enfants et enseignants du Centre internat pour handicapés "Notre Maison".

C'est la 8e année que la communauté vietnamienne de Moscou organisait l'offre de cadeaux et de vêtements au Centre internat pour handicapés "Notre Maison" et la deuxième année qu’elle organisait un grand spectacle à l'occasion de Noël et du Nouvel An dans une école pour enfants handicapés.

Ce programme artistique, avec la contribution principale d'étudiants vietnamiens, comprenait des spectacles de chants louant les professeurs, célébrant Noël et le Nouvel An ainsi que des danses folkloriques vietnamiennes.

Selon le plan, le groupe continuera à organiser le 23 décembre une fête et à offrir des cadeaux à une école pour handicapés de la banlieue de Moscou.-VNA