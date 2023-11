Les gens quittent la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah vers l'Égypte. Photo : Xinhua/VNA

Tel Aviv (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Israël a organisé le 11 novembre, une réunion en ligne pour connecter la communauté des Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l'étranger), des travailleurs et des stagiaires vietnamiens en Israël avec leurs compatriotes dans leur pays d’origine.



La réunion a vu la participation de représentants de la communauté des Vietnamiens vivant dans le Nord, le Centre et le Sud d'Israël, de plusieurs agences de presse et de chaînes de télévision du Vietnam.



Après plus d'un mois de conflit entre Israël et le mouvement islamique Hamas dans la bande de Gaza, la communauté vietnamienne a informé qu'elle vivait dans des zones éloignées de la zone de guerre et qu'elle était donc en sécurité jusqu'à présent.

Au début du conflit, un groupe de 15 stagiaires agricoles vivaient près de la région de Shredot, au Sud, près de la frontière avec Gaza, dans la zone touchée, mais ils ont bénéficié d'une assistance pour être déplacés vers une zone plus sûre. Le travail d'information de l'ambassade et du Comité de liaison communautaire a été très bien réalisé, aidant les gens à se sentir en confiance.



Hong Shurany, du Comité de liaison de l'Association vietnamienne en Israël, a déclaré que depuis le début du conflit, l'association a créé des groupes sur les réseaux sociaux pour s'informer sur la situation, s'encourager et se soutenir mutuellement, et maintenir continuellement le contact avec l'ambassade pour être informé des directives et politiques du Vietnam liées à la protection des citoyens.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël Ly Duc Trung a déclaré que la situation actuelle est stable, mais qu'il faut toujours se préparer à la pire situation si la guerre devient incontrôlable.



Il a déclaré que, alors que les compagnies aériennes étrangères ont cessé leurs opérations en Israël, l'un des plans préparés par l'ambassade est d'aider les Vietnamiens à évacuer par la route à travers la frontière jordanienne vers une zone sûre.



Selon le diplomate, assurer une connexion ininterrompue de l'information est l'une des tâches prioritaires de l'ambassade depuis les premiers jours de la guerre.



Selon le diplomate vietnamien, la communauté vietnamienne en Israël compte environ 500 personnes dont environ 200 travaillant ou étudiant à court terme. La guerre a éclaté et le peuple israélien a subi des pertes considérables. Heureusement, les compatriotes vietnamiens en Israël sont toujours en sécurité. - VNA