La délégation vietnamienne a participé à la session de la Conférence générale de l'UNESCO. Photo : VNA



Une délégation du ministère vietnamien de la Santé dirigée par son vice-ministre Do Xuan Tuyen a participé à cette session. Ce dernier a souligné que le grand médecin Lê Huu Trac considéré comme un des fondateurs de la médecine traditionnelle du Vietnam était un personnage historique qui a laissé aux générations postérieures un trésor d'une grande valeur dans les domaines de la médecine, de la culture et de l'éducation. Paris (VNA) - Lors de sa 42e session, tenue le 22 novembre à Paris, l’UNESCO a approuvé la liste des Hommes de culture et des Événements historiques pour 2024-2025. Le dossier de célébration du 300e anniversaire de la naissance du célèbre médecin vietnamien Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac (1724-1791) figurait dans cette liste.Une délégation du ministère vietnamien de la Santé dirigée par son vice-ministre Do Xuan Tuyen a participé à cette session. Ce dernier a souligné que le grand médecin Lê Huu Trac considéré comme un des fondateurs de la médecine traditionnelle du Vietnam était un personnage historique qui a laissé aux générations postérieures un trésor d'une grande valeur dans les domaines de la médecine, de la culture et de l'éducation.

Lan Ông (Monsieur le Paresseux) ou Hai Thuong Lan Ông (Monsieur le Paresseux de Hai Thuong), de son vrai nom Lê Huu Trac, est né le 12 novembre 1724 dans le village de Van Xa, province de Hai Duong. Fils d’un vice-ministre, il fait de brillantes études qui lui valent le titre de Docteur ès Humanités aux concours mandarinaux.

A l’âge de 26 ans, il part vivre dans la région natale de sa mère, la commune de Quang Diêm, dans la province de Hà Tinh. Il choisit la médecine pour pratiquer la miséricorde bouddhique, se libérer des tracas du monde de l’éphémère et pour chercher la joie dans la nature, la poésie et l’amitié.

En tant que l’un des fondateurs de la médecine nationale, il a rédigé un volumineux "Traité des connaissances médicales " (Y tông tâm linh), de soixante-six fascicules et une "Relation d’un voyage à la capitale" (Thuong kinh ky su).

Le fait que l’UNESCO rend hommage à Hai Thuong Lan Ông constitue une appréciation de la communauté internationale pour ses contributions pour la communauté notamment ses valeurs «vivre pour tous» et «apprentissage à vie», ce que l’UNESCO souhaitait promouvoir.



À ce jour, l’UNESCO a adopté les célébrations des anniversaires de la naissance et de la mort de plusieurs figures vietnamiennes exemplaires, à savoir le 600e anniversaire de la naissance de Nguyên Trai (1980) ; le centenaire de la naissance du président Hô Chi Minh (1990) ; le 250e anniversaire de la naissance du poète Nguyên Du (2015) ; le 650e anniversaire de la mort du professeur Chu Van An (2019) ; le bicentenaire de la naissance de Nguyên Dinh Chiêu (2011) ; le 250e anniversaire de la naissance et le 200e anniversaire de la mort de la poétesse Hô Xuân Huong (2021) et le tricentenaire de la naissance du médecin Hai Thuong Lan Ông (2023).



A l'occasion de sa participation à la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le vice-ministre Do Xuan Tuyen a eu plusieurs réunions avec le directeur général, le directeur général adjoint de l'UNESCO et les chefs de délégation de certains pays pour promouvoir les contenus de la coopération multilatérale en matière de santé.



La 42e session la Conférence générale de l'UNESCO est inaugurée le 7 novembre 2023 au siège de l'Organisation à Paris, en France, avec la participation des représentants de 194 pays membres, de 12 pays membres associés et de pays observateurs, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales. -VNA