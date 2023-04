Panorama de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 28e réunion les 12 et 13 avril à Hanoï, sous la présidence de son chef, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti.



La Commission de contrôle a décidé d'adresser un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire de la province de Lao Cai du mandat 2011-2016.



Ce dernier avait fait preuve d'un manque de responsabilité et relâché la direction, ce qui avait entraîné à de graves violations de la loi par le Comité populaire provincial et des organisations et particuliers dans les activités liées au minéraux. Certains cadres et membres du Parti avaient déclaré leurs avoirs de manière malhonnête et incomplète, violant la loi contre la corruption, avaient commis la détérioration de l'idéologie politique, de la moralité et du mode de vie, et avaient violé les interdictions aux membres du Parti et les règles de responsabilité de montrer l'exemple.



Ces violations avaient causé de très graves conséquences et d'énormes pertes de biens de l’Etat, nuisant au prestige de l’organisation du Parti et des autorités locales.



La Commission de contrôle a ainsi décidé de donner des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire de la province de Lao Cai du mandat 2011-2016, et à Vu Dinh Thuy, membre de la permanence du Comité du Parti, directeur adjoint du Service provincial de l’Environnement et des Ressources naturelles, à Trinh Huy Dai, ancien inspecteur en chef adjoint du Service provincial de l’Industrie et du Commerce.



En outre, elle a décidé d’exclure du Parti plusieurs cadres de la compagnie Apatit Vietnam, un vice-directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce et un ancien cadre du bureau du Comité populaire provincial de Lao Cai.



La Commission a demandé au Bureau politique et au Secrétariat du Comité central du Parti d'envisager des mesures disciplinaires à l'encontre de plusieurs anciens hauts responsables de Lao Cai, dont Nguyen Van Vinh et Doan Van Huong, anciens présidents du Comité populaire provincial.

La Commission a également estimé que les Comités chargés des affaires du Parti au sein de l'Union des coopératives du Vietnam pendant les mandants 2015-2020 et 2020-2025 avaient violé les règlements de travail, les principes d’organisation et de fonctionnement du Parti, fait preuve de manque de responsabilité et relâché la direction, ce qui avait entraîné des violations des règles du Parti et des lois de l’Etat par l’Union des coopératives du Vietnam et plusieurs organisations et particuliers dans différents domaines.



Ces violations avaient causé de graves conséquences, portant atteinte au prestige du Parti, causant des risques de grandes pertes de biens de l'État, et aussi de la frustration dans la société.



La Commission a demandé au Comité chargé des affaires du Parti au sein de l'Union des coopératives du Vietnam de se coordonner avec le Comité du Parti de l'Union des coopératives du Vietnam de vérifier les signes de violations de certains organisations et membres du Parti impliqués et de lui rapporter les résultats.



En outre, elle a demandé au Secrétariat de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l'inspecteur en chef de la province de Lam Dong, Nguyen Ngoc Anh, pour ses violations des règles du Parti et des lois de l’Etat.



En outre, la Commission a demandé au Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère de l’Information et de la Communication, et à Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre de l'Information et de la Communication, de tirer des expériences et de chercher à remédier aux lacunes sur certains aspects. -VNA