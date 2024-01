Hanoi (VNA) – La collaboration multi-sectorielle est devenue une tendance croissante dans le monde des affaires français, en particulier dans les micro, petites et moyennes entreprises, grâce aux avantages pour toutes les parties impliquées, selon les experts.

La collaboration multi-sectorielle apporte des avantages aux entreprises. Photo: VNA



Le Dr Cao Dinh Kiên, de l’Université du commerce extérieur, a déclaré qu’avec le développement des technologies et la mondialisation, cette forme de collaboration devient évidente, aidant les entreprises participantes à élargir leur échelle opérationnelle, à réduire les coûts et à accroître leur compétitivité.



Au Vietnam, de nombreuses politiques ont été introduites pour encourager le développement économique multi-sectoriel et accélérer le processus d’intégration économique internationale grâce à l’ouverture de l’économie et à la participation active aux organisations économiques mondiales, a-t-il noté.



L’expert a estimé que cela a créé un potentiel et des opportunités de développement, mais a également posé des défis aux entreprises nationales, les obligeant à favoriser la connectivité et à optimiser les avantages de ces liens pour améliorer leur compétitivité.



Cependant, il a déclaré que la collaboration entre entreprises au Vietnam est limitée, avec des liens horizontaux et groupés pour former des villages de métiers ou des associations d’entreprises dans un certain secteur. Le taux de liens commerciaux pour les activités commerciales de base ou la participation à la chaîne de valeur mondiale laisse à désirer, notamment en raison de la taille modeste de la majorité des entreprises au Vietnam.

Dans le village de la céramique de Bat Tràng, à Hanoi. Photo: VNA



Le Dr Cao Dinh Kiên a déclaré que pour promouvoir la connectivité des entreprises, il est nécessaire d’accroître l’engagement de l’État, des associations professionnelles et des entreprises. Il a souligné que les entreprises actives jouent un rôle clé dans la formation et le fonctionnement des liens économiques, notamment dans la recherche d’opportunités de coopération pour faire face aux difficultés des chaînes de valeur dans lesquelles elles opèrent.



Par ailleurs, Nguyên Minh Tiên de la Fondation BNI au Vietnam a déclaré qu’en rejoignant un réseau, les entreprises seront formées à utiliser des bases de données partagées pour créer davantage d’opportunités commerciales, augmentant ainsi leurs revenus et leurs bénéfices. – VNA