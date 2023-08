Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 7 août (VNA) - La Banque d'État du Vietnam a publié une circulaire guidant certaines dispositions de la loi sur la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent.Le document fournit des réglementations sur les critères et les méthodes d'évaluation des risques de blanchiment d'argent des entités déclarantes ; le processus de gestion des risques de blanchiment et de classification des clients selon leur niveau de risque de blanchiment et le règlement intérieur sur la lutte contre le blanchiment d'argent.Il stipule également la déclaration des transactions de grande valeur et des transactions suspectes, des transactions de transfert électronique de fonds et formulaires et fixer des délais pour la transmission électronique des données.En particulier, les entités déclarantes doivent soumettre un rapport aux agences chargées des activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui comprend les informations personnelles des personnes impliquées dans les transactions de transfert électronique si la transaction est égale ou supérieure à 500 millions de dongs (21.097 dollars), indique la circulaire.La circulaire indique également clairement les cas où des particuliers effectuent des transactions dépassant 500 millions de dongs mais ne sont pas tenus de faire rapport à l'agence d'État. - VNA