Dans une usine de transformation de crevettes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des neuf premiers mois de 2023 ont rapporté environ 38,48 milliards de dollars. La valeur des exportations vers la Chine a représenté à elle seule 22,1% de ce montant total.



Ainsi, la Chine a été le plus grand importateur de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens pendant les trois premiers trimestres.



Par rapport à la même période de l'an dernier, la valeur des exportations vers le marché chinois a enregistré une hausse de 13,8%.



Pour continuer à augmenter les exportations vers la Chine, des experts insistent sur la nécessité de moderniser les infrastructures au service des activités d'exportation, de renforcer l'application des sciences et technologies pour accroître l'efficacité et réduire les coûts dans la chaîne d'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers la Chine.-VNA