Dans une usine de transformation de bois. Photo: CafeLand

Hanoï (VNA) - La Chine figure parmi les 5 plus grands marchés d'exportation pour le bois et l’ameublement du Vietnam et ces dernières années, ce pays a toujours été en 2ème ou 3ème position en termes de chiffre d'affaires.



Les exportations vietnamiennes de bois vers la Chine représentent de 10 à 12% de la valeur totale des exportations du Vietnam, selon un rapport d'un groupe de recherche d'associations et d'organisations de l'industrie du bois et de Forest Trends.



Le Vietnam exporte principalement du bois brut (HS44) vers la Chine avec plus de 20 produits, soit plus de 80% du total. Les copeaux y représentent une grande partie du chiffre d'affaires annuel total à l'exportation. Parallèlement, les exportations de produits en bois (code SH94) représentent moins de 20% du total.



En sens opposé, la Chine est le premier fournisseur du Vietnam en bois et produits dérivés. Les importations vietnamiennes en provenance de Chine représentent de 25 à 37% du total. Le Vietnam importe plus de 20 produits de Chine, principalement des produits HS44.



"Dans le secteur du bois, le Vietnam maintient un excédent commercial avec la Chine, mais ses importations ont augmenté plus rapidement que les exportations vers la Chine. L'excédent commercial provient principalement des copeaux", a déclaré Nguyen Vinh Quang, analyste chez Forest Trends.



Le rapport indique aussi que l'investissement total de la Chine dans l'industrie du bois au Vietnam est relativement élevé, représentant de 17 à 35%.



Au cours des 3 premiers mois de 2022, l'investissement chinois a diminué avec une très faible baisse de valeur. Le nombre d'ajustements de capital des entreprises chinoises représente 30-36 % du total. Le capital ajusté (dans le sens de l'augmentation) équivaut principalement à environ 20-47%.



Le nombre de fusions et acquisitions (M&A) ainsi que la valeur des M&A des entreprises chinoises ont été les plus élevés en 2019 et ont eu tendance à diminuer progressivement en 2020 et 2021. La proportion du capital des M&A représente 6-35% du total.



Cao Chi Cong, vice-président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, a déclaré: "En 2021, le Vietnam a exporté plus de 14 milliards de dollars de produits en bois, dont 1,49 milliard vers le marché chinois avec la participation de plus de 500 entreprises. Il existe de nombreux types de produits exportés vers ce marché, notamment copeaux, planches en bois artificielles, meubles d'intérieur et d'extérieur".



En sens inverse, en 2021, le Vietnam a importé pour plus de 2,5 milliards de dollars de bois et de produits du bois, dont 1,1 milliard du marché chinois avec plus de 1.000 entreprises exportatrices./.-CPV/VNA