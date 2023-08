La ligne de métro Cat Linh - Ha Dông, à Hanoi. Photo: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - La Chine se classe actuellement au troisième rang des pays et territoires ayant réalisé d'importants investissements au Vietnam depuis le début de cette année, a annoncé le Département de l’investissement étranger, relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.

Au cours des 7 premiers mois de l'année, les investisseurs chinois se sont inscrits pour investir au Vietnam plus de 2,33 milliards de dollars. En nombre de nouveaux projets, la Chine occupe la première place avec 325 projets, selon ledit Département. La Chine est toujours classée 6e, avec plus de 25,5 milliards de dollars. Cependant, ce classement s'est nettement amélioré, après que les capitaux d'investissement en provenance de Chine aient fortement augmenté ces dernières années.

En sept mois, les investisseurs de Hong Kong (Chine) se sont inscrits pour investir plus d'un milliard de dollars au Vietnam. Photo: bao dautu.vn



Il y aura beaucoup plus d'investissements importants de la Chine vers le Vietnam. Lors de sa récente visite en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu des dirigeants de grandes entreprises chinoises, telles que Texhong, Runergy, Energy China, TCL... Ils ont hautement apprécié et exprimé leur forte confiance en le développement dynamique du Vietnam, souhaitant continuer à développer les investissements au Vietnam dans un certain nombre de domaines tels que l'énergie, les infrastructures des parcs industriels, le logement social, les ports fluviaux, la fabrication automobile, la recherche et le développement, l’établissement de la chaîne d'approvisionnement au Vietnam.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les investisseurs chinois à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les projets d'infrastructures stratégiques comme les chemins de fer et les autoroutes.

Le Vietnam veut attirer les investissements étrangers de manière sélective, efficace, durable et donner la priorité à la qualité, à la technologie et à la protection de l'environnement, a déclaré le Premier ministre vietnamien, lors de sa participation au Forum de coopération sur l'investissement et le commerce entre le Vietnam et la Chine.

C'est un message important dans l'appel et le choix des investissements en provenance de Chine, en particulier et des investissements étrangers, en général. -VNA