Des visiteurs au Grand Palais de Bangkok, Thaïlande. (Photo : Xinhua/VNA)

Bangkok, 1er mars (VNA) - Une série de mesures ont été annoncées le 29 février par l'Administration métropolitaine de Bangkok (BMA) pour mieux assurer la sécurité des touristes étrangers dans la capitale thaïlandaise.Les mesures visant à protéger les touristes étrangers contre les surcharges et les escroqueries ont été élaborées lors d'une réunion avec plusieurs agences sous la présidence du ministre du Cabinet du Premier ministre Puangphet Choonlaiad.La réunion a discuté des touristes étrangers harcelés par les chauffeurs de tuktuk et de taxi, les contraignant à acheter des biens et des services dans leurs magasins affiliés, de la situation du trafic et de différents aspects de la sécurité du tourisme.S'exprimant après la réunion, le secrétaire permanent de la BMA, Wanthanee Wattana, a déclaré que parmi les mesures, la BMA utiliserait la technologie de l'intelligence artificielle avec son vaste réseau de caméras de sécurité pour surveiller les violations du code de la route, les trottoirs bloqués par les vendeurs et les violations des interdictions de stationnement sur les routes principales. fréquenté par les touristes étrangers.Des autocollants seront délivrés aux tuktuks, aux taxis et aux magasins pour certifier qu'ils ne factureront pas trop cher aux touristes. Les autocollants signifieront que les magasins et les véhicules ont été enregistrés par la BMA et n'arnaqueront pas les touristes. Des panneaux avertiront les touristes de ne pas se laisser inciter à payer des prix excessifs pour des biens et des services.La BMA unira ses forces avec d'autres agences gouvernementales pour surveiller et infliger des amendes aux opportunistes qui surchargent les touristes, a déclaré Wanthanee, notant qu'elle demandera également l'aide du public pour surveiller de tels crimes.L'administration fournira également des informations utiles aux touristes, telles que la publication de numéros de téléphone via lesquels ils pourront appeler pour demander de l'aide, ou la publication de guides informant les touristes sur les magasins proposant des biens et des services à des prix avantageux, a-t-elle ajouté. - VNA