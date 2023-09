Hanoi (VNA) – La Banque des règlements internationaux (BRI) a indiqué continuer à accompagner et à soutenir la Banque d’État du Vietnam (BEV) dans ses investissements dans le développement des infrastructures de paiement et financières et dans la promotion de la transformation numérique, contribuant ainsi à améliorer la gestion des risques dans le secteur bancaire local.

Siège de la Banque d’État du Vietnam, à Hanoi. Photo: VNA



Agustin Carstens, le directeur général de la BRI dont le siège se trouve à Bâle, en Suisse, a fait cette déclaration lors d’une rencontre, jeudi 21 septembre à Hanoi, avec le membre du Politburo et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh.



Accueillant Agustin Carstens lors de sa première visite au Vietnam en tant que directeur général de la BRI, Trân Tuân Anh a remercié l’organisation pour son soutien à la BEV dans son adhésion et sa familiarisation avec les mécanismes de coopération de la BRI. Après trois années d’adhésion, la BEV a participé de manière proactive aux activités de la BRI et a mis en œuvre ses recommandations dans le secteur bancaire.



Il a proposé que la BRI continue à renforcer son rôle dans le développement des infrastructures de paiement et financières dans la région asiatique, y compris au Vietnam, ce qui aidera les pays concernés à accéder rapidement aux nouvelles technologies, à garantir des paiements fluides entre les nations et les territoires et à protéger la cybersécurité et le système financier mondial.



En accord avec les propositions de son hôte, Agustin Carstens a salué la gestion économique efficace du Vietnam et le contrôle de l’inflation face aux défis mondiaux. Il a également loué le Parti et l’État vietnamiens pour leurs politiques visant à stabiliser la macroéconomie, à renforcer l’intégration internationale et à promouvoir la transformation numérique et l’innovation.



Le directeur général de la BRI a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre la BRI et les agences vietnamiennes en général et la Commission économique en particulier.

La BRI a été fondée le 17 mai 1930, ce qui en fait la plus ancienne institution financière internationale. Aujourd’hui, son principal rôle est de favoriser la coopération monétaire et financière internationale et d’agir en tant que banque des banques centrales. – VNA