Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Mme Mauela V. Ferro. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a rencontré mardi à Hanoï la vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Mme Mauela V. Ferro.

Lors de la réunion, Nguyen Hong Dien a hautement apprécié le soutien actif de la BM au développement de l'industrie électrique et énergétique du Vietnam. Le gouvernement vietnamien encourage les secteurs économiques à investir pour développer l'industrie électrique sur le principe d'une saine concurrence et en garantissant des intérêts des investisseurs, a-t-il ajouté.

Il a précisé que le Vietnam nécessitait un soutien maximal des partenaires internationaux dans le transfert des technologies, l'administration, la formation des ressources humaines et la fourniture financière pour réussir une transition énergétique équitable, en vue d'assurer fermement la sécurité énergétique nationale, de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement énergétique et de respecter les engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Le ministre a demandé à la BM de continuer à coordonner avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le groupe Electricité du Vietnam (EVN), les villes et provinces pour mettre en œuvre le projet d’approvisionnement en électricité des zones rurales, montagneuses et insulaires pour la période 2021-2025.

De son côté, Mme Mauela V. Ferro a souhaité accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre du Plan de l’électricité VIII, en continuant à fournir un soutien financier aux projets de transition énergétique, notamment les projets d'énergies renouvelables pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs d’un approvisionnement en électricité de haute qualité à un prix raisonnable.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de continuer à coordonner et à revoir les réglementations et les processus pour assurer une meilleure efficacité des projets de coopération. -VNA