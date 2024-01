La beauté du lac Pa Khoang à Dien Bien

Le lac Pa Khoang, le plus grand réservoir d'eau de la province de Dien Bien, est situé au milieu d'un espace naturel magnifique, et bénéficie d'un climat frais et d'une végétation abondante. Un endroit idéal pour les amoureux de la nature et ceux recherchant un espace de détente exceptionnel.