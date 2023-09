Perspective du projet NIC Hoa Lac. Photo: https://www.sggp.org.vn/

Hanoï (VNA) - La nouvelle base d'opérations du Centre national d’innovation (National Innovation Center – NIC) située dans le Parc Hi-tech de Hoa Lac devrait être officiellement inaugurée en octobre 2023.



Selon Vu Quoc Huy, directeur du NIC, dès cet événement, son Centre aura deux bases opérationnelles, dont l’une au D25 rue Ton That Thuyet et l’autre au Parc Hi-tech de Hoa Lac.



L'événement en octobre devrait avoir lieu en présence du Premier ministre, de dirigeants de nombreuses agences centrales, de représentants d’ambassades et organisations internationales, de grandes organisations et entreprises nationales et étrangères.



Le Centre national d'innovation à Hoa Lac sera le plus grand espace d'innovation au Vietnam, avec de nombreux mécanismes spéciaux pour attirer de grands groupes d'entreprises technologiques, des incubateurs et des organisations de soutien de renommée mondiale, des experts intellectuels nationaux et étrangers.



A cette occasion, du 28 octobre au 1er novembre, au NIC Hoa Lac aura lieu le Salon international de l'innovation du Vietnam 2023 (Vietnam International Innovation Expo - VIIE 2023). Selon les prévisions, plus de 40.000 personnes participeraient directement aux activités de l'exposition.-VNA