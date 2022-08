Photo: Reuters

Bangkok (VNA) - La banque Kasikornbank (KBank) de Thaïlande poursuit son projet de devenir une banque numérique régionale, avec une expansion au Vietnam.

Avec l'objectif à investir plus de 2,7 milliards de bahts (environ 75 millions de dollars) pour renforcer son réseau de services au sein de l'AEC+3 (ASEAN plus le Japon, la Chine et la République de Corée), KBank a annoncé son engagement à élargir sa présence sur le marché vietnamien afin de servir les clients de tous les segments avec des services numériques.

Pour le marché vietnamien, la banque vise à prêter 20 milliards de bahts (560 millions de dollars) et à établir un réseau de clients personnels de 1,2 million de personnes d'ici 2023.

Kattiya Indaravijaya, directrice générale de KBank, a déclaré que de belles perspectives s'ouvrent pour l'économie de l'ASEAN après la pandémie. Outre une économie en reprise, l'ASEAN est connue pour son vaste marché avec une part croissante de jeunes - le principal moteur de son expansion économique.

Le président de la KBank, Pipit Aneaknithi, a déclaré que l'économie vietnamienne est sur le point d'enregistrer la croissance la plus rapide de l'ASEAN, grâce à son énorme potentiel pour attirer des investissements du monde entier.

KBank vise à être la première banque étrangère au Vietnam à offrir des "solutions de produits numériques" à part entière à tous les segments de clientèle, a souligné Pipit Aneaknithi.

KBank dispose actuellement d'un réseau de services à l'étranger couvrant 16 pays. La plus nouvelle succursale à l'étranger se situe à Hô Chi Minh-Ville, qui est officiellement inaugurée le 5 août. -VNA