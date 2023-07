Hanoi (VNA) – La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam (BEV) Nguyên Thi Hông et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ont eu une séance de travail jeudi 20 juillet à Hanoi, s’engageant à maintenir une coopération étroite entre leurs agences dans l’esprit de respect mutuel.

La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam (BEV) Nguyên Thi Hông (à droite) et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Photo : VNA

Les responsables ont partagé le point de vue selon lequel leurs pays ont de multiples opportunités de renforcer leur coopération vers l’objectif commun de promouvoir une croissance forte, inclusive et durable via des politiques macro-économiques efficaces et le maintien de la stabilité financière.Elles ont déclaré que la BEV et le département du Trésor américain ont maintenu une coopération étroite et mis en place des canaux de communication fréquents et efficaces, contribuant ainsi à améliorer la compréhension mutuelle, à renforcer la coopération et le partage d’informations, et à traiter les problèmes émergents en temps opportun.Le département du Trésor américain a reconnu les résultats de la gestion par la BEV des défis communs des marchés émergentsNguyên Thi Hông a informé son invitée des réalisations socio-économiques du Vietnam au cours de la période 2011-2022, y compris celles en matière de stabilisation macro-économique au milieu des défis et difficultés communs dans le monde.Elle a affirmé que la politique monétaire et de taux de change du Vietnam vise l’objectif constant d’aider à contrôler l’inflation, à stabiliser la macroéconomie et à garantir la sécurité du système des établissements de crédit.La BEV a régi les taux de change de manière proactive et flexible qui correspond au niveau de développement du marché des changes et d’autres facteurs économiques. Elle n’utilise pas la politique de taux de change pour créer un avantage concurrentiel déloyal et s’est efforcée d’assurer un fonctionnement stable et fluide du marché des changes pour contribuer à la stabilité macroéconomique, a poursuivi la gouverneure.Janet Yellen a félicité le Vietnam pour ses réalisations macroéconomiques et l’efficacité de la politique monétaire. Elle a également hautement apprécié les efforts de la BEV pour moderniser et améliorer la transparence du cadre de gouvernance de la politique monétaire et de taux de change du Vietnam afin de renforcer la stabilité macroéconomique et de garantir la sécurité et la santé du système bancaire.Le secrétaire a déclaré que les mesures prises par la BEV au cours des dernières années sont très importantes pour renforcer la stabilité macroéconomique et l’adaptabilité de l’économie vietnamienne face à la volatilité du marché financier mondial et aux chocs externes.S’engageant à maintenir une coopération étroite dans un esprit de respect mutuel, elles ont convenu de dialoguer fréquemment à tous les niveaux sur les politiques macroéconomiques, financières, monétaires ; de renforcer davantage la compréhension et l’assistance mutuelles; et de promouvoir l’appui technique en matière de supervision bancaire et de stabilisation financière.A l’issue de la rencontre, la gouverneure de la BEV et la secrétaire américaine au Trésor ont publié une déclaration commune. – VNA