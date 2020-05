Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam a décidé de baisser depuis le 13 mai ses taux directeurs de 0,5%, en soutien au redémarrage de l’économie nationale et à l’activité des entreprises impactées par l’épidémie du nouveau coronavirus.

La Banque d’État du Vietnam a réduit à nouveau ses taux afin d’amortir l’impact économique de l’épidémie du nouveau coronavirus. Photo : BEV



Plus précisément, les taux de refinancement et d’escompte ont été ramenés respectivement de 5% et 3,5% à 4,5% et 3%, tandis que le taux d’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire a été réduit de 6% à 5,5% et le taux d’opérations d’open-market, de 0,5% à 3%.



Cette décision a été prise dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour stimuler la croissance économique après que le Vietnam est revenu à «une nouvelle normale» comme le pays a maîtrisé les flambées du nouveau coronavirus.



La banque centrale a déclaré surveiller de près la situation macroéconomique de manière prudente afin d’assurer la croissance et de contrôler l’inflation.



Lors d’une visioconférence avec les entreprises, samedi dernier, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a appelé à redoubler d’efforts pour redémarrer l’économie nationale dans le but d’atteindre un taux de croissance d’au moins 5% et de juguler l’inflation sous le seuil des 4% cette année.

Le chef du gouvernement a demander de se concentrer sur l’attraction des investissements des secteurs économiques intérieurs, notamment du secteur privé et des investissements directs étrangers, en augmentant les exportations, en encourageant le décaissement des capitaux publics et la consommation intérieure.

Il a exhorté les entreprises, y compris le secteur bancaire, à unir leurs efforts pour soutenir le développement national, affirmant que la visioconférence doit avoir des résultats concrets et refléter l’esprit de suppression des difficultés rencontrées par les entreprises.

Le 17 mars dernier, la banque centrale a déjà réduit le taux de refinancement de 6% à 5% et le taux d’escompte de 4% à 3,4%. Le taux d’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire a été ramené de 7% à 6% et le taux d’opérations d’open-market de 4% à 3,5%. – VNA