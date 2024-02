La Banque d'État demande de promouvoir le crédit dès le début de l’année. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque d'État a récemment demandé aux institutions de crédit d'accélérer les mesures de croissance du crédit dès les premiers mois de l'année, conformément aux mesures fixées par le gouverneur de la Banque d'État dans la Directive n°01/CT-NHNN datée du 15 janvier 2022, dans le but de promouvoir la croissance économique.

Plus précisément, les institutions de crédit doivent mettre en place, dès le début de l'année, des mesures de croissance du crédit adaptées et ciblées. Elles doivent répondre rapidement aux besoins en capitaux de crédit de l'économie et orienter les crédits vers les secteurs de production et des affaires, les secteurs d'activité prioritaires et les moteurs de croissance économique ; contrôler strictement les crédits dans les secteurs potentiellement à risque et garantir les opérations de crédit sûres et efficaces.

Les institutions de crédit doivent également renforcer l'examen et simplifier les processus et procédures d'octroi de crédit. Elles doivent également optimiser l'application de la transformation numérique dans le processus d'octroi de crédit et réduire les coûts afin de diminuer les taux d'intérêt. L'objectif est de créer des conditions pour les particuliers et les entreprises puissent accéder plus facilement au crédit bancaire.

Parallèlement, il est nécessaire de diversifier les produits et services de crédit bancaire en fonction de chaque segment de clientèle, de chaque marché, de chaque modèle et de chaque besoin de production et d'activité des particuliers et des entreprises, entre autres.

En 2024, la Banque d'État fixe un objectif de croissance du crédit d'environ 15% pour les institutions de crédit et les succursales de banques étrangères. Ces dernières doivent accélérer de manière proactive et significative la croissance du crédit et prendre des mesures afin de répondre aux besoins en capitaux des entreprises et des particuliers, contribuant ainsi à soutenir la croissance économique. -VNA