Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam vient d’envoyer le document n° 9668/NHNN-CSTT aux établissements de crédit et succursales de banques étrangères portant promotion du crédit à la consommation.



Cela s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du télégramme officiel n°766/CD-TTg du 24 août 2023 du Premier ministre sur le renforcement des solutions pour prévenir, empêcher et traiter le « prêt à usure ».



Selon le document n° 9668/NHNN-CSTT, la Banque d'État demande aux établissements de crédit et aux succursales de banques étrangères de promouvoir la diversification des programmes et des produits de crédit à la consommation.



Il leur faut également accélérer la transformation numérique, promouvoir l'application des sciences et des technologies pour accélérer le traitement des dossiers de demandes de prêt, ainsi que simplifier les processus et procédures internes pour créer un maximum de commodité pour les emprunteurs.



Parallèlement, il est nécessaire de prendre immédiatement des solutions pour appliquer les données de la base de données nationale sur la population aux activités de prêt à la consommation, de promouvoir la communication et l’information complète, claire et opportune sur les programmes et produits de prêt, ainsi que sur les moyens d’accéder au capital…-VNA