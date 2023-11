Hanoi (VNA) – De l’aide au logement social à la croissance du crédit et à l’attribution des objectifs de croissance du crédit en passant par la prévention du crédit noir, la gouverneuse de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) Nguyên Thi Hông a fourni des éclaircissements lors de la séance de questions et réponses tenue lundi 6 novembre dans le cadre de la 6e session de l’Assemblée nationale.

La gouverneuse de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) Nguyên Thi Hông. Photo: VNA



Interrogée par la députée Trân Thi Thanh Huong, de la délégation parlementaire de la province de An Giang (Sud) sur le faible décaissement de l’enveloppe de crédits bonifiés de 120.000 milliards de dôngs (5,15 milliards de dollars) pour le logement social, elle a indiqué que les sources de financement provenaient des banques participantes.

Ces derniers temps, 18 des 63 comités populaires provinciaux ont annoncé la liste des projets participant au programme avec 53 projets, pour une demande de crédit totale de 27.000 milliards de dôngs. Jusqu’à présent, 105 milliards de dôngs ont été décaissés pour trois projets dans trois localités, a-t-elle fait savoir.

Les décaissements sont limités en raison de l’offre insuffisante de logements dans le programme. Le besoin de logements est énorme mais les gens pèsent le pour et le contre avant la prise d’un emprunt, a-t-elle expliqué.

De plus, les conditions d’obtention d’un prêt du programme ont des points inappropriés tels que les revenus non soumis à l’impôt sur le revenu de l’emprunteur ou la disposition exigeant que l’emprunteur ne dispose pas encore d’une habitation personnelle. Par ailleurs, ce programme est étalé sur dix ans, d’où le montant des décaissements reste modeste, a-t-elle encore indiqué.

Dans les temps à venir, la BEV continuera à inciter les établissements de crédit à prêter attention au déploiement et au décaissement du programme de 120.000 milliards de dôngs et à son élargissement à d’autres banques commerciales par actions, a-t-elle déclaré.

Un projet de logement social. Photo: VNA



La gouverneuse a ajouté que le projet d’investissement dans la construction d’au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu, les ouvriers des parcs industriels 2021-2030, approuvé en avril dernier par le Premier ministre, nécessite d’importantes sources de financement.

Interrogée par la députée de la délégation parlementaire de la province de Quang Ninh, Trân Thi Vân, qui a cité le rapport du gouvernement à cette session selon lequel la croissance du crédit au cours des dix premiers mois n’a atteint que 5,91% alors que l’objectif est fixé à 14% pour cette année, elle a indiqué que la faible croissance du crédit s’explique principalement par la baisse de la demande de crédit des entreprises et des ménages commerciaux en raison de la baisse des commandes dans un contexte difficile post-pandémique.

La BEV continue d’administrer et d’attribuer des objectifs de croissance du crédit à chaque établissement de crédit, a-t-elle dit, ajoutant que sans les objectifs, l’encours de crédit par rapport au PIB atteindra un niveau élevé au Vietnam, ce que la Banque mondiale a mis en garde.

Au cours des neuf derniers mois, les paiements autres qu’en numéraire ont fortement augmenté – en hausse de 49% pour les transactions autres qu’en numéraire, de 60,3% via Internet, de 60,8% via les smartphones et de 105% via un code QR. En septembre dernier, le ratio des paiements en espèces a diminué de 9,17%, contre 11,73% à la fin 2020.

Dans les temps à venir, la BEV continuera à se coordonner avec les agences pour compléter le cadre juridique, mettre en place de solutions préventives pour sécuriser les informations, assurer la sécurité et la sûreté des clients et renforcer l’information auprès de la population, a fait savoir Nguyên Thi Hông. – VNA