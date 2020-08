Hai Phong (VNA) – Située à l’Est de l’archipel de Cat Bà, en périphérie de la ville de Hai Phong, la baie de Lan Ha est un petit paradis pour tous les touristes avides de quiétude et de nature spectaculaire.

Vue aérienne de la baie de Lan Ha. Source: Vietravel

Partie intégrante de la réserve de biosphère mondiale de Cat Bà, Lan Ha est une baie paradisiaque dotée d’une eau émeraude et de 400 îles et îlots recouverts d’une végétation luxuriante. Depuis janvier 2020, Lan Ha a le privilège d’appartenir au Club très fermé des plus belles baies du monde.

Nguyên Thị Binh, guide à l’agence de voyage Panoma, fait savoir: «La baie de Lan Ha est l’une des destinations phare de Cat Bà. Elle abrite 130 plages magnifiques encore naturelles. Après avoir nagé dans des eaux d’un bleu turquoise, les touristes peuvent découvrir les nombreuses grottes cachées ou se détendre dans les forêts tropicales. Je vous recommande de visiter l’île avec un guide pour avoir un aperçu général de la biodiversité de la réserve et profiter des meilleurs endroits».

Le 29 mai dernier, l’acteur principal du film Titanic, Leonardo DiCaprio a posté sur sa page Instagram une vidéo tournée dans la baie de Lan Ha. La vidéo, d’une durée d’une minute, a été visionné plus de 1,5 million de fois et a fait l’objet de commentaires élogieux de la part des internautes.

Alors, comment se rendre dans cette baie idyllique? Depuis la capitale, vous empruntez l’autoroute jusqu’à Hai Phong, soit un trajet d’environ une heure et demi. Arrivé sur place, vous vous rendez à l’embarcadère Pha Got. De là, vous choisissez entre le ferry et le téléphérique pour débarquer sur l’île de Cat Bà. Pour accéder à la baie, vous avez le choix entre un canoë ou une jonque. Le téléphérique Cat Hai - Phù Long est le plus haut du monde et propose une vue panoramique époustouflante sur la mer et les îles. La baie s’étend sur 7.000 hectares.

Source: Vietravel

«Les plages sont magnifiques, l’eau est limpide et d’un bleu turquoise extraordinaire. Le prix des services est tout à fait abordable. Nous avons profité ici de moments superbes», partage Phan Thi Tuyêt Lan, une touriste de Hanoi.

«J’ai traversé la grotte Sang Tôi en kayak. Elle est la grotte submergée la plus grande de Lan Ha. Ça m’a énormément impressionné. L’eau est transparente et j’ai pu admirer les poissons et les coraux sous-marins. C’est une expérience unique», indique Nguyên Thu Hiên, une autre touriste venue également de Hanoi.

D’une beauté spectaculaire, Lan Ha est surnommée la «deuxième baie d’Ha Long». En 2018, le site de voyage newyorkais Thrillist a classé la baie de Lan Ha parmi les endroits confidentiels à découvrir en Asie du Sud-Est. Pour Leonardo DiCaprio, l’endroit «ressemble à un paradis». – VOV/VNA