Hanoï (VNA) – Le 24 juillet, la Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé avoir nommé Shantanu Chakraborty au poste de directeur national au Vietnam, succédant à Andrew Jeffries qui a terminé son mandat le 27 avril dernier.

Shantanu Chakraborty dirigera les opérations de la BAD au Vietnam, représentera la BAD dans les dialogues de politiques et le renforcement des relations entre cette banque et le gouvernement vietnamien et les autres parties prenantes. Il supervisera la mise en œuvre de la stratégie de partenariat-pays avec le Vietnam pour la période 2023-2026, en se concentrant sur la transition du Vietnam vers une économie verte, l’exploitation du potentiel du secteur privé et la promotion de l’équité sociale.

De nationalité indienne, Shantanu Chakraborty travaille pour la BAD depuis 18 ans. Il est titulaire d'un mastère en gestion de l’Institut indien de management d'Ahmedabad, d’un mastère en finance de l'école de commerce de l'Université de New York (New York University) et d’un diplôme en ingénierie de l’Institut de technologie et de science de Birla, Pilani, en Inde.



Depuis sa création en 1966, la BAD s’est engagée à accorder au Vietnam 457 prêts en faveur du secteur public, ainsi que des aides et des assistances techniques, pour un montant total de 16,5 milliards de dollars. -VNA