Hanoï (VNA) – La croissance économique mondiale devrait se ralentir en 2024 (par rapport à 2023). Les effets négatifs de cette situation auront des impact sur les perspectives de croissance du Vietnam. Cependant, la BAD maintient toujours sa prévision de croissance du Vietnam au niveau de 6%.



C’est ce qu’a déclaré le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La base importante pour maintenir la dynamique de croissance dans les temps à venir sera la stabilité macroéconomique grâce à la poursuite par le Vietnam des politiques budgétaires prudentes et des politiques monétaires proactives et flexibles appliquées depuis 2023, a indiqué Shantanu Chakraborty.



Selon lui, il est important de veiller à ce que ces politiques soient efficacement coordonnées afin de créer une dynamique plus forte pour l’économie nationale. L'investissement public, la consommation intérieure et la reprise des exportations seront les trois principaux moteurs de croissance de l'économie vietnamienne en 2024.



En vue d’atteindre une croissance de 6% l'année prochaine, il est nécessaire que le Vietnam continue à promouvoir le décaissement des investissements publics, a souligné Shantanu Chakraborty.



À court terme, il est nécessaire au pays d’élargir sa politique budgétaire, tandis que sa politique monétaire est favorable. Les politiques du Vietnam doivent être plus proactives pour aider les entreprises à élargir leurs marchés, tout en promouvant l'exploitation des accords de libre-échange signés par le Vietnam avec des partenaires.



À long terme, le Vietnam doit promouvoir les investissements publics dans la transition énergétique verte, renforcer les infrastructures pour améliorer la compétitivité de l'économie et renforcer les bases pour accroître la résilience et se développer de manière plus durable, a conclu Shantanu Chakraborty. -VNA