Le complexe d'énergie renouvelable du groupe Trung Nam a investi dans le district de Thuan Bac (Ninh Thuan). Photo: VNA

Hanoï (VNA)- La Banque asiatique de développement (BAD) a signé le 21 décembre une enveloppe financière d'une valeur de 107 millions de dollars avec la compagnie par actions d'énergie éolienne BIM (une filiale de BIM Group) pour soutenir le projet d'exploitation d'un parc éolien de 88 mégawatts (MW) dans la province de Ninh Thuan (Centre).

La centrale électrique aidera le Vietnam à atteindre ses objectifs d'énergie propre et d'action climatique en compensant environ 215.000 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Le financement comprend 25 millions de dollars provenant des ressources ordinaires en capital de la BAD, un prêt de 25 millions de dollars de l'Agence japonaise de coopération internationale, 13 millions de dollars de Hong Kong Mortgage Corporation Limited, 17 millions de dollars de la Banque japonaise Sumitomo Mitsui ; 18 millions de dollars de la Banque néerlandaise ING et 9 millions de dollars de la Banque taïwanaise Cathay United.

Jackie B. Surtani, directeur de la Division du financement des infrastructures du Département des opérations du secteur privé de la BAD, a souligné la demande croissante du Vietnam en énergie, même pendant la pandémie.

Pour sa part, le PDG de la compagnie par actions d'énergie éolienne BIM, Doan Quoc Huy, a partagé que BIM poursuivra sa mission verte en contribuant à la stratégie de développement durable du pays.

Pour cette raison, a-t-il déclaré, le projet franchit une étape cruciale vers le renforcement de la résilience au Vietnam, car il élargira davantage les ressources énergétiques renouvelables du pays et contribuera aux objectifs de zéro émission nette.

La BAD administrera également une subvention supplémentaire de 5 millions de dollars pour des initiatives liées à la protection de l'environnement et de la sécurité sociale, a-t-il ajouté.

Doan Quoc Huy, directeur exécutif de BIM, a promis de travailler avec la BAD et d'autres bailleurs de fonds pour répondre aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance

Ledit projet est détenu conjointement par le BIM Group via sa plateforme énergétique BIM Energy Holding Corporation (BIMEH) et la compagnie générale ACEN. BIMEH est le top 5 des plates-formes renouvelables au Vietnam avec une capacité d'exploitation brute de plus de 800 MW.

Créé en 1994, BIM Group est actuellement l'un des principaux conglomérats privés au Vietnam. BIM Group se concentre sur les activités principales suivantes notamment l'immobilier, les énergies renouvelables, l'aquaculture...-VNA