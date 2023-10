Photo d'illustration : Photo: adb.org



Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement ( BAD ) a annoncé avoir approuvé un prêt d'une valeur de 300 millions de dollars pour aider le gouvernement philippin à édifier un environnement politique et institutionnel plus solide, élargissant ainsi la capacité d'accès aux services financiers pour les habitants de ce pays.Selon la BAD, le prêt ci-dessus s'inscrit dans le cadre de son programme de développement financier inclusif visant à aider les Philippines à réformer les services financiers en améliorant l'infrastructure financière telle que l'expansion de l'écosystème de la finance numérique.Le prêt soutient également les efforts des Philippines visant à renforcer la capacité des prestataires de services financiers à rendre accessibles des produits et services de qualité via divers canaux de distribution.Kelly Hattel, spécialiste de haut rang des finances de la BAD, a déclaré que grâce à ce prêt, la banque élargissait son partenariat avec les Philippines pour garantir que tous les habitants de ce pays d'Asie du Sud-Est aient accès aux produits et services financiers, y compris les plateformes numériques, pour les aider à améliorer leur vie et leurs moyens de subsistance. - VNA