Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet (gauche) et le secrétaire d'État du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Soeung Rathchavy. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet et le secrétaire d'État du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Soeung Rathchavy ont coprésidé, le 26 octobre dans la ville cambodgienne de Preah Sihanouk, la 8e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.Les deux parties ont examiné la mise en œuvre des accords et des directions des hauts dirigeants des deux pays, les résultats de la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technologique, tenue à Hanoï du 20 au 22 mars, ainsi que les 12e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières entre le Vietnam et le Cambodge, tenue à Tay Ninh du 23 au 25 avril dernier.Le Vietnam et le Cambodge ont convenu de poursuivre les préparatifs minutieux des visites de haut niveau et des mécanismes de coopération importants dans un avenir proche, et de travailler en étroite collaboration avec les ministères, agences et localités concernés pour mettre en œuvre les accords de haut niveau signés.Les deux responsables se sont engagés à continuer de renforcer leur collaboration dans les domaines politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce et de l'investissement. Ils travailleront ensemble efficacement pour gérer et achever la démarcation et le bornage de la frontière terrestre commune, résoudre les problèmes liés aux documents juridiques pour les personnes d'origine vietnamienne et assurer leur immigration et réinstallation de manière favorable. La coopération en matière d’éducation, de culture et de tourisme sera également renforcée.Les deux parties ont également discuté des questions en Mer Orientale et des récentes évolutions concernant la sécurité et la stabilité. Elles se sont engagées à poursuivre leur coordination étroite et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies (ONU) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et à renforcer leur coopération dans les mécanismes sous-régionaux du Mékong.La 9e consultation politique devrait avoir lieu au Vietnam à un moment approprié en 2025.Le 27 octobre, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sok Chenda Sophea.