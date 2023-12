Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang préside le 13 décembre la 8e conférence du Comité directeur national de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ( INN ). Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a présidé le 13 décembre la 8e conférence du Comité directeur national de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) au siège du Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).Cette visio-conférence a attiré la participation des Comités populaires de 28 provinces et villes côtières ainsi qu'aux ministères et branches concernés.S'exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a souligné que les conséquences du non-retrait du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) et de l’application du carton rouge causerait non seulement des pertes économiques, mais encore laisserait de mauvais impacts sur la réputation du Vietnam. En plus, l'aquaculture pourrait être confrontée à des risques similaires de « carton jaune » sur d’autres marchés en dehors de l’Union européenne (UE), a averti le vice-Premier ministre.Selon le dirigeant, c’est le moment idéal pour le Vietnam de faire retirer le "carton jaune", et que les localités, les ministères et les branches doivent œuvrer ensemble et être plus drastiques pour régler les limites dans la lutte contre la pêche INN. C'est pourquoi, il a demandé aux ministères, branches et localités concernés de bien se coordonner pour organiser la période de pointe d'ici avril 2024, en concentrant toutes les ressources pour faire retirer rapidement le "carton jaune" de la CE.De son côté, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a dit qu’après plus de 6 ans de lutte contre la pêche INN pour la suppression du carton jaune de la CE, le Vietnam a encore de nombreuses questions persistantes, ainsi, le carton jaune n’est pas encore retiré. Si cette situation persiste, le risque d'application du "carton rouge" est évident, a-t-il averti.Proposant des tâches et des solutions clés pour lutter contre la pêche INN dans les temps à venir et la préparation pour la 5e inspection de la CE en avril 2024, les conférenciers ont recommandé que les forces concernées devraient prendre des mesures drastiques pour empêcher les navires de pêche d'exploiter illégalement des produits halieutiques dans les eaux étrangères sans négliger la bonne gestion de la traçabilité de l'origine des produits aquatiques exploités et le traitement sévère des violations de la pêche INN.Auparavant, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang est allée inspecter la mise en œuvre de la lutte contre la pêche INN au port de Cat Lo, dans la ville de Vung Tau.- VNA