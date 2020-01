Hanoi, 4 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue laotien Thongloun Sisoulith ont coprésidé samedi 4 janvier à Hanoi la 42e session du comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et son homologue laotien Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

À l’issue de la session, les deux Premiers ministres ont rencontré la presse pour l’informer des résultats.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné la réussite de la session. Elle a permis de passer en revue les résultats obtenus dans la coopération bilatérale ces derniers temps et de fixer les orientations pour les temps à venir.

En 2019, sous la direction intégrale des deux Partis des deux pays, les deux parties ont coopéré d’une façon intégrale et réussie dans tous les domaines malgré des difficultés.

En conséquence, l'aide totale du Vietnam au Laos a augmenté de près de 19% et tout le fonds a été déboursé. Il y a 5 grands ouvrages de coopération entre les deux pays qui ont été inaugurés et mis en service. En particulier, la construction de l'Assemblée nationale du Laos, d’un investissement total de 111,5 millions de dollars, a été essentiellement achevée et sera mis en service en 2020.

L’année dernière, le commerce et l’investissement sont les deux secteurs qui ont obtenu les résultats les plus probants. Le Vietnam est devenu le troisième investisseur au Laos avec plus de 5 milliards de dollars de fonds. La valeur du commerce bilatéral a dépassé le seuil de 1,25 milliard de dollars, l’objectif fixé par les deux pays. La coopération bilatérale dans la défense, la sécurité et la diplomatie a elle aussi été renforcée.

Vietnamiens et Laotiens ont convenu de bien mettre en œuvre les déclarations et conventions signées par les dirigeants des deux pays dont celles de cette session qui proposent de nombreuses mesures réelles.

«Premièrement, il s’agit de approfondir les relations politique, diplomatique, sécuritaire et défensive. Deuxièmement, il faut rendre l’investissement et le commerce plus efficaces, avec une hausse de 10 à 15% pour le commerce. Il faut renforcer la connectivité et la complémentarité des deux économies, notamment dans les transports, l’énergie, la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, a fortiori aquatiques. Il faut par ailleurs intensifier la connectivité dans les transports pour favoriser l’accès du Laos, un pays non côtier, à la mer en passant par le Vietnam. Les deux parties ont discuté et élaboré une stratégie de coopération pour les dix années à venir.», a déclaré le Premier ministre vietnamien.

Le Vietnam et le Laos se soutiennent au sein d’organismes et de forums internationaux et régionaux tels que l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM..., a précisé Nguyên Xuân Phuc.

De son côté, le Premier ministre laotien s’est déclaré satisfait de la teneur des discussions.

Il a souligné que les résultats de cette session montrent une compréhension mutuelle par le biais de discussions franches et sincères, avec des mesures concrètes, permettant de remédier aux lacunes et de promouvoir la coopération bilatérale. Les deux parties ont discuté et ont obtenu un haut consensus sur les questions concernant la défense, la sécurité, la diplomatie, le commerce, l’investissement, la société et la coopération décentralisée.

Lors de cette session, les deux parties ont signé neuf conventions de coopération dans de nombreux domaines et ont aussi convenu de revoir la manière dont sont mis en œuvre les projets lancés par les deux gouvernements pour qu’ils soient plus efficaces.

Cette session manifeste que la partie vietnamienne prend en considération la coopération avec le Laos pour le développement socioéconomique de chaque pays, a estimé le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith. - VNA